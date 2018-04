Hijgende stalker van elf vrouwen opgepakt

Een stalker uit Den Bosch, die elf vrouwen jarenlang heeft opgebeld met gehijg en seksuele opmerkingen, is opgepakt. De 48-jarige man belde de vrouwen soms meerdere keren per dag.

De slachtoffers komen uit de omgeving van Vught, Den Bosch en Tilburg. Volgens de politie zijn de vrouwen geen echte bekenden van hem, maar komen zij veelal wel uit zijn "sociale omgeving".

"Sommige vrouwen kende hij via via", zegt de politie. "Zo kon hij aan hun nummer komen." Een nummer veranderen had daarom vaak geen zin.

Een tijdje stil

Drie jaar geleden werden voor het eerst aangiften gedaan, maar die leidden toen niet tot een aanhouding. De stalker bleef toen wel enige tijd stil. Een nieuwe aangifte bracht de zaak aan het rollen, zegt de politie.

De man is aangehouden in zijn woning. Hij heeft bekend en mag zijn proces in vrijheid afwachten. De vrouwen reageerden volgens de politie opgelucht en geƫmotioneerd op zijn aanhouding.