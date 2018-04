'Trump deze zomer toch naar Verenigd Koninkrijk'

De Amerikaanse president Trump brengt deze zomer een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Volgens de Britse nieuwszender Sky staat het bezoek voor half juli gepland en wordt het binnenkort officieel bekendgemaakt.

Het wordt het eerste bezoek van Trump als president aan het Verenigd Koninkrijk. Of het gaat om een staatsbezoek of een werkbezoek is niet duidelijk.

Kritiek

In het Verenigd Koninkrijk is al lange tijd discussie over een bezoek van de Amerikaanse president. Premier May nodigde Trump tijdens een bezoek aan de VS vorig jaar uit voor een tegenbezoek. Dat leverde haar veel kritiek op in eigen land. Sommigen vinden dat de Britse koningin een bezoek van de Amerikaanse president bespaard moet blijven. Een petitie tegen een bezoek van Trump werd bijna 1,9 miljoen keer ondertekend.

Een kort werkbezoek van Trump aan de Britten dat voor februari gepland stond ging niet door. Trump zou in Londen de nieuwe Amerikaanse ambassade openen, maar hij zegde de reis af, naar eigen zeggen omdat hij de nieuwe locatie niet goed vond en de verhuizing te duur. Volgens Britse media ging de reis niet door omdat het Witte Huis bang was voor massaprotesten tegen het bezoek.