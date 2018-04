Zijn computers binnen een paar jaar slimmer dan mensen?

Hierover is al jaren discussie. In 2013 publiceerden onderzoekers aan de Oxford Universiteit een onderzoek waaruit bleek dat bijna 50 procent van de banen in de VS in de 'gevarenzone' zit als het gaat om automatisering. De OESO (de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) concludeerde onlangs iets heel anders: het gaat slecht om 14 procent van de banen in westerse landen die een grote kans maken te worden geautomatiseerd.

Met andere woorden: de meningen verschillen nogal. En dat is ook te merken aan de deskundigen. Van den Broek zit vooral op een lijn met de OESO-conclusies. "Kijk naar de geschiedenis: eerdere grote innovaties zoals bijvoorbeeld elektriciteit hadden ook niet zo'n grote impact op de werkgelegenheid. Dat zou dus betekenen dat de opkomst van kunstmatige intelligentie belangrijker zal zijn dan die van de elektriciteit? Dat geloof ik niet."

De hoogleraar computerwetenschappen zegt daarmee niet dat er geen banen zullen veranderen of verdwijnen. Maar zijn uiteindelijke boodschap is wel: maak je daar niet te druk over.

Nieuw werk

Royakkers van de TU Eindhoven kijkt hier anders tegenaan. "Ik denk dat bijvoorbeeld dat accountants en notarissen moeten vrezen voor hun baan. Daarentegen zal de robotisering ook leiden tot nieuw werk." Hij denkt ook dat de verandering zal leiden tot een andere manier van lesgeven, omdat er behoefte is aan andere vakmensen.

Van den Hoven onderschrijft die conclusie. "Ik denk dat er heel veel traditioneel werk verloren zal gaan." Hij verwacht wel dat het nog even duurt voordat de impact echt merkbaar zal zijn, zo rond 2050.