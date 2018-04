Duitse muziekprijs afgeschaft na schandaal rond rappers

De Duitse muziekprijs Echo zal niet meer worden uitgereikt. Dat heeft de Duitse muziekindustrie, die de uitreiking organiseert, besloten nadat een van de prijzen was gegaan naar twee Duitse rappers die antisemitische teksten in hun nummers hadden verwerkt. Dat veroorzaakte een fikse rel in Duitsland.

Meerdere artiesten besloten de belangrijke muziekonderscheiding in te leveren, onder wie de wereldberoemde dirigent Daniel Barenboim en muzikant Klaus Voormann, die een Echo kreeg voor zijn hele oeuvre. De krant Bild noemde het "een schande voor het land".

Auschwitz-gevangene

De rappers Kollegah en Farid Bang kregen de publieksprijs uitgereikt voor hun album Jung, Brutal, Gutaussehend 3, waarvan er honderdduizenden zijn verkocht.

Op het album staan teksten als "Mijn lichaam is strakker dan dat van een Auschwitz-gevangene" en "Zorg weer voor een holocaust, kom maar op met die molotov".

Geen platform voor antisemitisme

De Duitse muziekindustrie zegt over het besluit om met de onderscheidingen te stoppen: "Een muziekprijs mag in geen geval worden gezien als een platform voor antisemitisme, minachting van vrouwen, homofobie en geweld."

De organisatoren zien geen andere mogelijkheid dan de prijs af te schaffen. De naam van de muziekprijs is in hun ogen te beschadigd geraakt. De muziekbranche denkt na over een nieuwe prijs, waarbij de jury een grotere rol speelt.