4 jaar cel voor fatale klap op achterhoofd tijdens caféruzie

De rechtbank heeft vier jaar cel opgelegd aan een man die begin vorig jaar een cafébezoeker in Rotterdam doodsloeg. Het slachtoffer was Melvin Arduin, een man van 56 uit Capelle aan den IJssel.

De rechter nam het de 20-jarige dader zeer kwalijk dat hij het slachtoffer op straat liet liggen en geen hulp inschakelde, meldt RTV Rijnmond.

Het incident was in de nacht van 3 op 4 februari 2017 in café de Vaag in Rotterdam. Er ontstond een ruzie, waar Arduin waarschijnlijk niets mee te maken had.

Gescheurde ader

Bezoekers gingen naar buiten en daar kreeg het slachtoffer een klap op het achterhoofd. Hij overleed een paar dagen later aan een gescheurde ader in de hersenen.

Op camerabeelden is te zien hoe een man met een petje een armbeweging maakt, waarna Arduin op de grond valt. De verdachte bevestigde in de rechtszaal dat hij de man met het petje is.

Op de beelden is ook te zien dat alle cafébezoekers Melvin Arduin op straat laten liggen. De nabestaanden zijn daar zeer geschokt over. "Ze lieten hem voor oud vuil liggen. Zo behandel je niet eens een beest."