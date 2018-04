Moeder van dode Rotterdamse baby opgepakt

De moeder van de baby die vanmorgen dood werd gevonden in een woning aan de Mathenesserkade in Rotterdam is aangehouden. De 33-jarige vrouw wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van het 7 maanden oude jongetje.

Het is nog niet bekendgemaakt hoe het kind precies is gestorven. Duidelijk is volgens de politie wel dat het gaat om een misdrijf. "Anders houden we niemand aan", zegt een woordvoerder.

De recherche en forensische opsporing van de politie zijn sinds vanochtend bezig met onderzoek in de woning. Ook is er een buurtonderzoek gaande.

De vader van het kind is vanochtend huilend op straat gezien en daarna meegegaan met de politie voor een verklaring, schrijft het AD.