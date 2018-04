Kettingmails nieuwe stijl: WhatsApp-bericht over martinelli-video is nep

Het fenomeen zelf is overigens ook niet nieuw. Al jaren wordt via allerlei sociale kanalen dit soort berichten doorgestuurd. Dat begon ooit per e-mail of MSN Messenger. Inmiddels maken we voor sociale contacten vooral gebruik van bijvoorbeeld WhatsApp of Facebook, waar dit soort berichten dus ook met regelmaat rondzwerven.

Ook Snapchat heeft er last van, ontdekte zakensite Quartz gisteren. In het bericht, zogenaamd afkomstig van het team achter Snapchat, worden gebruikers opgeroepen het chatbericht te bewaren. Anders worden al je foto's verwijderd. Snapchat liet even later weten dat er niks van klopt: "This is fake news."