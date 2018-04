Kaag geeft extra humanitaire hulp aan Syrië

Minister Kaag voor Ontwikkelingssamenwerking maakt dit jaar 120 miljoen euro vrij voor humanitaire hulp aan Syriërs. Twintig miljoen daarvan is bedoeld voor hulp in Syrië zelf, de rest is voor Syrische vluchtelingen in Jordanië en Libanon.

Dat heeft ze bekendgemaakt in Brussel, waar de EU en de VN vandaag een grote Syrië-conferentie hebben georganiseerd. Deze kabinetsperiode gaat er in totaal meer dan 400 miljoen naar Jordanië en Libanon voor de opvang van vluchtelingen.

Gruwelijkheden

"We mogen en willen de Syrische bevolking, vluchtelingen en gastlanden niet in de steek laten", zei Kaag. Net als andere Europese landen benadrukte ze dat er een politieke oplossing moet komen voor het conflict. Ook vindt Nederland het belangrijk dat daders van gruwelijkheden in Syrië worden bestraft.

Op de conferentie in Brussel hebben ook andere Europese landen de portemonnee getrokken voor hulp aan de Syriërs. Duitsland zegde voor dit jaar 1 miljard euro toe en Groot-Brittannië ruim een half miljard. De EU zelf draagt 560 miljoen euro bij.

Meer dan 13 miljoen Syriërs zijn afhankelijk van humanitaire hulp.