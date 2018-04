België gaat overlast gevende bruiloftsgasten aanpakken

De politie in Brussel heeft deze maand 200 processen-verbaal opgemaakt tegen bruiloftsgasten die overlast veroorzaakten in het verkeer.

Colonnes met feestende en toeterende auto's leveren de laatste jaren zo veel gevaar en ergernis op dat met ingang van deze maand een speciaal actieplan van kracht is.

De politie houdt trouwstoeten scherp in de gaten. Wie verkeersregels overtreedt, krijgt een proces-verbaal dat door een speciale ambtenaar van het Openbaar Ministerie wordt afgehandeld.

Ook elders in België zorgen trouwstoeten voor ergernis en overlast. Het afgelopen weekend pakte de politie in Genk verdachten op, nadat een trouwstoet een straat had geblokkeerd en er schoten waren gelost.