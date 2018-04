Amsterdamse politieagent betrokken bij vechtpartij Praag

Een Amsterdamse politieagent was dit weekend betrokken bij de vechtpartij in Praag waarbij een ober zwaar werd mishandeld. De Nederlandse politie heeft een onderzoek ingesteld naar de rol van de man.

Volgens de politie is de agent een van de twee mannen die al zijn vrijgelaten. Vijf anderen zitten nog vast in Tsjechië. De groep werd op basis van beveiligingsbeelden die door de Tsjechische politie waren verspreid herkend en opgepakt op het vliegveld.

Vrijgezellenfeest

Volgens het AD waren de zeven mannen vrijdag naar Praag vertrokken voor een vrijgezellenweekend. Een familielid zegt tegen de krant dat ze geen strafblad hebben.

Volgens familieleden horen de vijf verdachten morgen of ze langer vast blijven zitten. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan niet bevestigen of dat klopt. In eerste instantie wilden de mannen niet dat de ambassade werd geïnformeerd. Later hebben ze toch een beroep gedaan op consulaire bijstand en die krijgen ze dan ook.

Tsjechische media melden dat twee van de arrestanten worden beschuldigd van zware mishandeling. De twee mannen die nu op vrije voeten zijn, zouden zijn vrijgelaten omdat ze zouden hebben geprobeerd om het gevecht te stoppen.