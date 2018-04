Man die echtgenote in stukken zaagde naar psychiatrische kliniek

Het slachtoffer, Julia Tsjernysjova, werd begin januari dood gevonden in de woning boven haar yogastudio in Scheveningen. Ze woonde daar samen met de verdachte.

Op 9 januari werd ze door haar man, Andrei K., als vermist opgegeven. Volgens het Openbaar Ministerie geloofden agenten zijn verhaal niet. K. was zenuwachtig, transpireerde en kon vragen van de agenten niet beantwoorden.

Tijdens het onderzoek dat volgde was geen spoor van de vrouw te bekennen. Er stond niets op social media, ze had geen geld opgenomen en haar telefoon stond uit. Wel zagen agenten dat K. verwondingen in zijn gezicht had. Volgens de verdachte kwam dat door een ruzie.

Poging tot zelfmoord

Toen agenten enkele dagen later nogmaals naar de woning van het stel gingen, troffen ze K. daar aan met snijwonden op zijn armen. Hij had geprobeerd zelfmoord te plegen.