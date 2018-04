Openbaar Ministerie moet ontploffing handgranaat opnieuw onderzoeken

Het Openbaar Ministerie moet nieuw onderzoek instellen naar de explosie van een handgranaat in een Nederlands pantservoertuig in Afghanistan in 2010.

Het OM had vorig jaar juist besloten het onderzoek niet te heropenen, maar een van de twee oud-militairen die bij de explosie waren, was het daar niet mee eens. Hij stapte naar het militair gerechtshof in Arnhem. Dat geeft hem nu gelijk.

Twee verdachten

In 2010 ontplofte een handgranaat in een legervoertuig op een militair kamp in Uruzgan. Twee militairen werden er toen van verdacht het explosief te hebben laten ontploffen.

De ene verdachte was Erik Groenendijk, de ander Admilson R. Terwijl Groenendijk in de zogeheten Bushmaster zijn iPod zocht, waarschuwde Admilson hem voor een handgranaat die in het voertuig lag.

Groenendijk wist net op tijd weg te komen. Hij overleefde de ontploffing ternauwernood. Volgens hem had Admilson het explosief daar neergelegd. Door Groenendijk te redden wilde hij de held spelen, zei de oud-militair.

Levenslang voor roofmoorden

R., die nadien werd veroordeeld tot levenslang vanwege drie roofmoorden in Drenthe, ontkende dat. De zaak liep vast. Beide militairen zijn niet vervolgd, maar werden wel ontslagen door defensie. Daar legt Groenendijk zich niet bij neer, schrijft RTV Drenthe.

Het Gerechtshof oordeelt nu dat er niet voldoende onderzoek is gedaan naar Groenendijks verhaal. Dat moet binnen drie maanden alsnog gebeuren.

Ook moet R.'s broer Marcos worden gehoord, omdat Admilson tegen hem zou hebben toegegeven de handgranaat te hebben gegooid. Admilson R. trok later die verklaring weer in.