Deense uitvinder krijgt levenslang voor onderzeebootmoord

Nog diezelfde maand werden lichaamsdelen van Wall in zee gevonden. Eerst de romp, later de ledematen en het hoofd. Madsen paste zijn verklaring aan. Hij zei toen dat Wall aan boord een ongeluk had gehad en daarbij was omgekomen. Hij bekende dat hij haar lichaam had verminkt, maar ontkent tot de dag van vandaag dat hij haar heeft vermoord.

Het Openbaar Ministerie geloofde daar niets van. Volgens de aanklager heeft Madsen Wall eerst verkracht en daarna vermoord. Hoe Madsen haar heeft omgebracht, door haar de keel door te snijden of door wurging, is onduidelijk gebleven.

Het lichaam van Wall vertoonde meerdere steekwonden, ook in haar geslachtsorganen, en in het ondergoed van Madsen zat sperma. Op zijn computer werden video's gevonden waarin vrouwen werden gemarteld en vermoord.

De artsen die Madsen psychiatrisch hebben onderzocht, kwamen tot de conclusie dat hij volledig toerekeningsvatbaar en een gevaar voor zijn omgeving is.