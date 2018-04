Spaanse corruptiebestrijder en regiopresident stapt op na winkeldiefstal

Regiopresident Cristina Cifuentes van Madrid is opgestapt. Er zijn oude bewakingsbeelden van een supermarkt naar buiten gekomen waarop te zien is dat ze potjes anti-rimpelcrème heeft gestolen.

Cifuentes is lid van de conservatieve Partido Popular en een vertrouweling van president Rajoy.

Ze heeft zich altijd geprofileerd als een fel bestrijder van corruptie, maar de laatste weken lag ze al onder vuur omdat ze het zelf niet zo nauw nam met de regels. Zo werd ontdekt dat ze een vals universiteitsdiploma heeft, met vervalste handtekeningen. Daarover zou ze volgende week door de oppositie worden ondervraagd.

Via de achteruitgang

Cifuentes pleegde de diefstal in 2011, toen ze vicepresident van de regio Madrid was. Op de beelden is te zien dat ze door een beveiligingsmedewerker wordt meegenomen naar een aparte ruimte in de supermarkt. Daar haalt ze de niet betaalde potjes crème uit haar tas. Die potjes kostten samen 40 euro.

De beveiliger herkent haar niet. Twee agenten, die later aankomen, herkennen haar wel en geven haar de mogelijkheid om na betaling van de 40 euro via de achteruitgang van de supermarkt te verdwijnen. Het is niet duidelijk of de agenten worden vervolgd.