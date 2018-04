Godsdienstoorlogje spelen in de straten van het Spaanse Alcoy

"Natuurlijk, als je wilt kun je het feest zien als iets racistisch, of iets politieks", bromt Ramós. "Maar daar heeft het allemaal niets mee te maken. We herdenken gewoon de geschiedenis in al zijn opzichten, ook de delen die nu absurd overkomen. Op social media zie je de pogingen deze viering om zeep te helpen. Ik snap het ook wel. We leven in een tijd waarin alles wat we doen ter discussie wordt gesteld."

De kritiek op het feest komt van Spaanse moslimorganisaties, die vinden dat de figuur van Mohammed wordt bespot. Een deel van de Spanjaarden ziet ook wel de gevoeligheid, in een wereld waar al zoveel spanning tussen religies is, zegt Francisco Jimenez van moslimorganisatie FEERI. "Dat moros y cristianos is welbeschouwd een feest waarin als volksvermaak moslims en christenen een burgeroorlog met elkaar uitvechten."

Jimenez bekeerde zich rond zijn twintigste als student tot de islam. "In dorpen wordt altijd gehamerd op traditie, op de aantallen toeristen die het trekt, het geld dat het oplevert. Allemaal argumenten die je ook hoort als het over stierenvechten gaat."