Korea-top moet nog beginnen, en nu is er al ruzie... over het toetje

Maar het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken is het daar niet mee eens en zegt op zijn website dat de eilandengroep "onbetwistbaar en inherent" onderdeel is van Japan en dat Zuid-Korea de eilanden "zonder wettelijke basis" heeft ingenomen. Japan heeft daarom tegen het dessert geprotesteerd. "We hebben gevraagd het toetje niet te serveren", zegt een woordvoerder.

Het is maar de vraag of de Koreanen van plan zijn te luisteren naar het Japanse verzoek. Bovendien is er nog een ander probleem: het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap heeft foto's vrijgegeven van de zaal waar de ontmoeting vrijdag plaatsvindt. Op de stoelen staat de afbeelding van het Koreaanse schiereiland, mét de betwiste eilandengroep, namelijk ook.

Het is niet de eerste keer dat Japan en Zuid-Korea ruzie met elkaar maken over de eilanden. Bij een ijshockeywedstrijd tussen de twee Korea's en Zweden zwaaiden Koreaanse fans met een vlag waarop de eilanden ook zichtbaar waren.