'Bunschoter vader sloeg dagelijks een van zijn 19 kinderen'

Henk Koelewijn uit Bunschoten zou dagelijks ten minste een van zijn 19 kinderen hebben mishandeld. Dat is de aanklacht in de rechtszaak tegen de 59-jarige man.

Moeder Diana was van die mishandelingen op de hoogte, maar greep niet in. Mogelijk wordt zij ook vervolgd. Vier kinderen zullen vandaag een verklaring afleggen. Die vier kinderen dienen ook een schadeclaim in.