's Werelds enige tropische ijsbeer in dierentuin Singapore is dood

De enige tropische ijsbeer ter wereld is gestorven in de dierentuin van Singapore. Inuka werd 27 jaar en had de laatste vijf jaar last van verschillende ouderdomsziektes. Om de ijsbeer uit zijn lijden te verlossen, werd er euthanasie toegepast.

Inuka had onder meer last van artritis, gebitsproblemen, oorinfecties en verzwakte ledematen. Ook werd zijn vacht na verloop van tijd groen van kleur. "Hoe graag we Inuka ook bij ons willen hebben, het welzijn van de ijsbeer is onze verantwoordelijkheid", laat de dierentuin weten in een verklaring.