Mogelijk levenslang voor Indiase goeroe die meisje verkrachtte

Asaram Bapu stichtte in 1972 in de deelstaat Gujarat zijn eerste leefgemeenschap, of ashram. Nu heeft hij er vierhonderd, verspreid over de hele wereld, waar hij zijn volgelingen onderwijst in meditatie en yoga.

Zelf zegt hij 40 miljoen volgelingen te hebben. Bekend is dat ook de Indiase premier Modi ceremonies van Asaram heeft bijgewoond.

Geesten

In 2013 deden de ouders van een 16-jarig meisje aangifte tegen de goeroe wegens verkrachting van hun dochter. Zij hadden haar naar een van zijn ashrams gestuurd om lessen te volgen, maar daar kregen ze te horen dat hun dochter onder invloed van geesten stond. Ze moesten haar naar de goeroe brengen, die in een andere ashram verbleef.

In de nacht na haar aankomst liet Asaram haar naar zijn kamer komen, waar hij haar zou genezen. Terwijl haar ouders buiten wachtten en gebeden opzegden, verkrachtte hij haar, zei de politie. Ook dreigde hij haar te vermoorden als ze over de verkrachting zou praten.