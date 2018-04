Hogere straffen voor ram- en plofkraken

Het Openbaar Ministerie eist vanaf volgende week hogere straffen voor daders van ram- en plofkraken. Bij zulke kraken worden tegenwoordig zware explosieven ingezet, met een groot risico op brand en instorting.

Nu is de richtlijn voor een strafeis voor ram- en plofkraken 15 maanden gevangenisstraf. In de nieuwe richtlijn wordt onderscheid gemaakt tussen beide vormen, omdat volgens het OM een plofkraak ernstiger is dan een ramkraak.

Vanaf 1 mei gaat de richtlijn voor een plofkraak naar 24 maanden gevangenisstraf als het gaat om een kraak in een gebouw zonder woningen. Zijn er wel woningen in het gebouw van de plofkraak, dan kan de eis stijgen naar 48 maanden cel.

Bij ramkraken wordt de norm verhoogd van 15 naar 21 maanden gevangenisstraf. Omdat daders van ramkraken al regelmatig een celstraf van 21 maanden krijgen opgelegd, vindt het OM deze eis gepast.

Afschrikken

Het OM hoopt dat de hogere straffen criminelen zullen afschrikken. De verhoging van de strafeis is onderdeel van een speciaal programma om het aantal overvallen terug te brengen.

Plof- en ramkraken vallen volgens het OM onder het kopje 'high impact crime'. Dat zijn misdaden die voor burgers bijzonder ingrijpend kunnen zijn, zoals overvallen, straatroven, zedenzaken en moord.