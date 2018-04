Wekdienst 25/4: Debat dividendbelasting en advies Oostvaardersplassen

Ga je op pad? Bekijk hier het overzicht van de files en wegwerkzaamheden en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De commissie-Van Geel brengt advies uit over de toekomst van de Oostvaardersplassen. Mogelijk komt er verandering in het beheer van de grote grazers.

Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over de omstreden memo's over de dividendbelasting. Die werden gisteren vrijgegeven. Het belooft volgens NOS-verslaggever Wilma Borgman een naar debat voor premier Rutte te worden, die steeds zei geen herinnering aan andere stukken te hebben dan in het officiële dossier.

Voor sterrenkundigen is het een belangrijke dag: de meetgegevens van bijna 1,7 miljard sterren, verzameld door de Europese satelliet Gaia, worden vandaag vrijgegeven.

In de Champions League wordt vanavond het tweede halvefinaleduel gespeeld: Bayern München en Real Madrid trappen om 20.45 uur af in de Allianz Arena.

En vanmiddag wordt het nieuwe logo van de Johan Cruijff Arena onthuld.

Wat heb je gemist?

Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers is voor het eerst sinds 2015 gedaald. Vorig jaar kwamen 613 mensen om in het verkeer, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Opmerkelijk is dat voor het eerst meer fietsers dan automobilisten om het leven zijn gekomen. In 2017 kwamen 206 fietsers om het leven. Vooral ouderen zijn kwetsbaar: twee derde van de fietsslachtoffers is 65 jaar of ouder. Een kwart van hen reed op een elektrische fiets.