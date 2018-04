Pistool-emoji maakt ook op Android plaats voor waterpistooltje

Techgigant Google heeft de volgende versie van Android van een kleine update voorzien waarbij het icoontje van een pistool wordt vervangen door een waterpistool.

Daarmee volgt Google zijn grootste concurrent Apple die twee jaar geleden al de revolver in de ban deed, naar verluidt vanwege het aanhoudende wapengeweld in de VS.

De kans is groot dat je op jouw telefoon al een waterpistooltje tegenkwam. De populaire berichtendienst Whatsapp gebruikte lange tijd de smileys die afgeleid waren van die van Apple en had sinds eind 2016 een waterpistooltje in de lijst.

Google hield tot nu toe vast aan de traditionele revolver, omdat het bedrijf het belangrijk vond om de internationale standaarden te gebruiken, zodat iemand met een telefoon van bijvoorbeeld Microsoft hetzelfde plaatje ziet als iemand met een Android-telefoon. Het is niet bekend waarom Google nu toch overstag is.

Van alle grote softwareplatforms hebben alleen Microsoft en Facebook nu nog een revolverachtige emoji. De vraag is of zo'n kleine wijziging op een telefoon veel invloed zal hebben op het aantal doden door schietpartijen in de VS. In het land komen jaarlijks zo'n 15.000 mensen om door vuurwapens, zelfmoorden niet meegerekend.