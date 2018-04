Vrouw uit Minnesota berecht voor moord op man en lookalike

In de Verenigde Staten staat een vrouw terecht die verdacht wordt van het doden van haar man en een vrouw die op haar leek. De 56-jarige Lois Riess uit Minnesota schoot haar man in maart dood, haalde 11.000 dollar van zijn rekening en sloeg op de vlucht.

De autoriteiten denken dat ze in Florida een vrouw ontmoette die sterk op haar leek, en dat haar plan was om met de vrouw bevriend te raken, zodat ze haar kon doden om haar identiteit te stelen. De vrouw uit Florida werd een maand later inderdaad dood gevonden. De politie noemt Lois Riess een koelbloedige moordenaar.

De politie begon een nationale klopjacht die weken duurde. Uiteindelijk werd ze opgepakt in een restaurant in een resort aan het strand op een eiland ten noorden van Mexico doordat een bediende haar had herkend.

Grote vraag is in welke staat ze wordt berecht. In zowel Florida als Minnesota lopen aanklachten tegen haar wegens moord. In Florida kan ze de doodstraf krijgen, in Minnesota is dat niet mogelijk.