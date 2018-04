Groningers ontdaan over versterkingsbesluit: 'Ik werd misselijk'

Cees Wildevanck verkeert al vijf jaar in onzekerheid, zegt hij. Eerst zou zijn huis versterkt worden, daarna gesloopt. Nu weet hij nog niet wat hem te wachten staat. "Vanmiddag kreeg ik te horen dat de hele operatie niet doorgaat of in sterk verminderde vorm. Ik werd echt misselijk. De teleurstelling was heel groot. En de onveiligheid blijft natuurlijk, want de aardbevingen blijven de komende jaren doorgaan."

De Overschilder wil dat er snel berekeningen worden gemaakt over wat er met de huizen gaat gebeuren, en dat het met respect wordt afgewikkeld. "Want als er één ding als een rode draad door het hele proces heen loopt, dan is het de respectloosheid door de overheid. En dat zou een keer afgelopen moeten zijn."