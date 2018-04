Miljoenen nodig voor onderhoud aan Amsterdamse kademuren en bruggen

De bruggen en kademuren in Amsterdam hebben op korte termijn een opknapbeurt nodig. Als de stad niet snel iets doet, kunnen kades instorten en bruggen onbruikbaar worden, blijkt uit onderzoek van de gemeente. Het onderhoud gaat tientallen miljoenen euro's kosten.

Amsterdam heeft honderden kilometers kademuren en 1600 bruggen in eigendom en beheer. Veel van deze bruggen en kademuren zijn meer dan honderd jaar oud en aan vervanging toe.

Onderhoud loopt achter

"In de laatste decennia is de achterstand in het onderhoud opgelopen. We weten dat een deel van onze bruggen en kademuren de technische levensduur heeft bereikt of zelfs heeft overschreden", zegt burgemeester Jozias van Aartsen.

Dat er onderhoud nodig is werd de afgelopen tijd wel duidelijk. Een kademuur aan de Nassaukade stortte in en er ontstond een sinkhole in de Marnixstraat, schrijven NH Nieuws en AT5. Om erger te voorkomen zijn al maatregelen genomen. Zware vrachtwagens worden bijvoorbeeld geweerd uit kwetsbare delen van de stad.

Miljoenen nodig

De verkeersbruggen krijgen de komende tijd prioriteit van de gemeente. Inwoners en het verkeer zullen er veel hinder van ondervinden. Voor de kademuren werkt de gemeente aan een nieuwe methode waardoor het werk versneld uitgevoerd kan worden. De kademuur wordt daarbij zoveel mogelijk in een fabriek gebouwd.

Het herstel zal jaren duren en alleen al aan het onderzoek naar de technische staat verwacht Amsterdam bijna 20 miljoen euro per jaar kwijt te zijn. Het herstel van kades is berekend op 20 tot 25 miljoen euro per strekkende kilometer.