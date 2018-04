Verbod op appartementenverhuur Palma de Mallorca na klachten inwoners

Toeristen op het populaire eiland Mallorca kunnen vanaf 1 juli voor een appartement niet meer terecht in de hoofdstad Palma de Mallorca.

De stad met ruim 400.000 inwoners is de eerste plaats in Spanje die de verhuur aan toeristen aan banden legt.

Geluidsoverlast

In Palma de Mallorca hebben slechts 645 eigenaren van appartementen of etages een vergunning van de gemeente om aan toeristen te verhuren, maar er zijn in de stad zeker 11.000 appartementen te huur. Het aantal appartementen in de 'wilde verhuur' steeg tussen 2015 en 2017 met 50 procent.

Als gevolg daarvan stegen de huurprijzen de afgelopen jaren met zo'n 40 procent en waren er steeds minder woningen op de markt die voor een langere periode gehuurd konden worden. Veel inwoners waren daarvan de dupe. Ook werd er geklaagd over geluidsoverlast en slecht gedrag van vakantiegangers in enkele bij toeristen populaire buurten.

Algemeen belang

Volgens de burgemeester van Palma is het verbod afgekondigd in het algemeen belang van de stad. Buurtverenigingen zijn er blij mee, maar kleine ondernemers en verhuurders voelen zich gedupeerd. De toeristen zorgden voor meer inkomsten in hun restaurants en winkels en de verhuur van appartementen vormde een belangrijke bron van inkomsten voor veel eigenaren.

Spanje heeft meer steden die overlast hebben van massatoerisme, zoals Madrid en Barcelona. Het is nog niet bekend of de maatregel daar ook ingevoerd zal worden.