Hartverscheurende verhalen van Venezolanen in Colombiaans ziekenhuis

Drie weken geleden kreeg de 61-jarige oud-chauffeur ineens hevige pijn. Zijn vrouw en zoon hebben hem vanuit Barinas in Venezuela hierheen gereden. Een rit van zes uur, want het ziekenhuis in zijn woonplaats was dicht. "De dokter die me had geopereerd zei tegen me dat ik beter naar Colombia kon gaan. Het ziekenhuis thuis heeft niet eens iets te eten voor de patiënten, laat staan medicijnen", vertelt Ángel.

In Cúcuta verzorgden ze zijn oude wond, die was ontstoken. Hij krijgt antibiotica, maar dat is slechts een oplapmiddel.

"Ik moet eigenlijk een test laten doen om te zien wat er precies aan de hand is. Maar ik heb geen verzekering en dus moet ik het zelf betalen: 800.000 pesos, meer dan 200 euro. Zoveel geld heb ik niet." Ángel is weer terug bij af. De artsen denken dat de tumor terug is. Ze kunnen niets meer voor hem doen.

'Hoogstens verzorgen tot het einde'

"Dit soort gevallen, kankerpatiënten die feitelijk al in een terminale fase zijn, daar kunnen wij niets voor doen", zegt dokter Andrés. "Dit ziekenhuis heeft momenteel niet eens een oncoloog in dienst. En in Colombia stuurt de ziektekostenverzekering de medicijnen naar ons toe. Venezolanen zijn meestal niet verzekerd en hebben geen geld. We kunnen ze hoogstens verzorgen tot het einde."

De afgelopen 22 dagen gedogen dokter Andrés en zijn team de doodzieke Ángel op hun afdeling. Hij krijgt te eten en af en toe komt er een zuster langs. "Gisteren hebben ze me gevraagd om te vertrekken, maar dat ben ik niet van plan. Ik ga hier niet weg. Wat moet ik dan? Moet ik terug naar Venezuela? Daar ga ik zeker weten dood."

Bekijk ook de tv-reportage van correspondent Marc Bessems: