Jochie van 7 kan voor het eerst eten na mega-transplantatie

Een Britse jongen van zeven heeft voor het eerst in zijn leven vast voedsel gegeten. Tot nu toe kon Jay Couch niets binnenhouden en kreeg hij alleen voeding toegediend via een sonde.

Toen hij een baby was stierf zijn dunne darm af. Ook enkele andere organen werkten niet. Onlangs onderging hij in een kinderziekenhuis in Birmingham een transplantatie van vijf organen; twee nieren, een lever, een dunne darm en een alvleesklier.

'Geen routine-operatie'

Bijzonder was dat alle organen in een keer werden overgezet. "Het was zeker geen routine-operatie", zegt zijn arts. "We hadden hier geen ervaring mee en er was dus een hoop uit te zoeken van te voren."

Omdat de donororganen allemaal nog aan elkaar vastzaten, hoefden ze maar op zes plaatsen in Jays lichaam vastgemaakt te worden.

De transplantatie slaagde en daardoor kon Jay voor de eerste keer in zijn leven voedsel doorslikken. Het eerste dat hij at was een stuk toast. Nadat hij het had doorgeslikt vroeg hij zich af waar het nu heen ging.