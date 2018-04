Gemeentemuseum Den Haag wint digitale Oscar voor Mondriaan-website

Het Gemeentemuseum Den Haag krijgt een Webby Award. De prijswinnende website Mondriaan.nl was gemaakt voor het (landelijke) themajaar 'Mondriaan to Dutch Design'.

Op de website worden allerlei aspecten van het leven en werk van de kunstenaar Piet Mondriaan behandeld, zoals diens favoriete muziek, waarvan ook fragmenten zijn te beluisteren. Het themajaar vierde het honderdjarig bestaan van kunststroming De Stijl,vorig jaar.

Webby Awards zijn prijzen die jaarlijks door The International Academy of Digital Arts and Sciences uitgereikt worden aan de beste websites van de wereld. Ze worden beschouwd als de Oscars voor de digitale wereld. In de categorie 'Art', waarin het Gemeentemuseum won, was onder meer ook het wereldberoemde Museum of Modern Art (MoMa) in New York genomineerd.

New York

De directeur van het Gemeentemuseum, Benno Tempel zegt dat de website, die is gemaakt door het bureau DEPT, online blijft. "We zijn zeer blij met de website. Hierdoor is het leven en werk van Piet Mondriaan nu ook digitaal voor iedereen toegankelijk geworden."

De prijsuitreiking vindt plaats op 14 mei in New York. Andere winnaars zijn bijvoorbeeld, in de categorie 'Social', The Washington Post en in de categorie 'Online film & video' een gelikt gemaakte commercial van iemand wiens vriendin haar oude Honda wil verkopen. In deze laatste categorie was het 'Netherlands Second'-filmpje uit het programma Zondag met Lubach genomineerd.