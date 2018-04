Gestolen schilderij moet nu echt 'goed beveiligd' zijn

Na bijna zestig jaar keert een gestolen kunstwerk morgen terug naar museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Al die jaren werd het werk als voorgoed verloren beschouwd. Totdat het eind vorig jaar weer opdook.

Het is 27 december 1960. Rond het middaguur begint de lunchpauze van het Boijmans-personeel. Tot dan toe is het een museumdag als alle andere, totdat de lunchpauze voorbij is. Want eenmaal weer aan het werk, blijkt al snel: er is een kunstwerk verdwenen.

Het gaat om het kleine paneeltje 'Geboorte van Maria', gemaakt eind 15e eeuw door een onbekende schilder. Het is gestolen. Twee jaar lang spannen politie en museum zich in om het paneeltje op te sporen. Een beloning van een paar duizend gulden wordt uitgeloofd, maar tevergeefs. Het werkje wordt als verloren beschouwd.

Het museum moet door. De verzekering keert een bedrag uit en een nieuw werk wordt gekocht. Van het gestolen paneeltje wordt nooit meer iets vernomen. Tot eind 2017, als het plotseling opduikt bij een veiling. Morgen keert het paneeltje dus na bijna zestig jaar terug in Rotterdam.

Hoe verdween het kunstwerk tijdens de lunchpauze in 1960? En hoe gaat het museum dat nu voorkomen? Verslaggever Peer Ulijn - die alvast een kijkje in het museum mocht nemen - vertelt het in de video hieronder: