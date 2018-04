Brandweer zet straat af om duif te redden, dier overleeft het niet

De brandweer in Breda heeft vanmorgen een hoogwerker ingezet om een duif te redden. Het dier zat met zijn pootjes vast in een net op het dak van een woning. De straat moest vanwege de reddingswerkzaamheden met de hoogwerker worden afgezet.

Bewoners zagen de vogel vanuit het raam, maar omdat ze niet bij het dier konden, belden ze de dierenambulance. De medewerkers van de hulpdienst konden de duif ook niet bereiken. De brandweer lukte het uiteindelijk met de hoogwerker wel.

De reddingsactie was geslaagd, maar de duif heeft het toch niet overleefd. Bij het revalidatiecentrum bleek dat hij zijn poot ernstig gebroken had. "Er was geen herstel meer mogelijk, dus hebben we hem in moeten laten slapen", zegt een medewerker tegen Omroep Brabant.