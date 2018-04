GroenLinks-Kamerlid Voortman verlaat de Tweede Kamer

GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman verlaat de Tweede Kamer om wethouder te worden in Utrecht. Haar partij meldt dat zij de derde wethouderskandidaat is van GroenLinks voor een nieuw Utrechts college.

De beoogde GroenLinks-wethouder woont met man en dochter in Utrecht. Ze stelt: "Als Kamerlid en vakbondsbestuurder heb ik me altijd ingezet voor mensen in een kwetsbare positie. Na jaren als volksvertegenwoordiger kijk ik ernaar uit me nu als bestuurder voor hen en Utrecht in te zetten".

In Utrecht werd GroenLinks de grootste partij bij de gemeenteraadsverkiezingen. Voortman zal in een mogelijk college plaatsnemen naast de zittende GroenLinks-wethouders Kees Diepeveen en Lot van Hooijdonk.

De 38-jarige Voortman zit sinds 2010 in de Kamer. In 2014 kwam het Kamerlid in het nieuws nadat de namen van kandidaten voor de functie van Nationale Ombudsman waren gelekt. Het Openbaar Ministerie concludeerde later dat Voortman niet de namen had gelekt en dat ze dus niet hoefde te worden vervolgd.