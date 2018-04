Vrijspraak voor valse bommelding internationale trein

Een 45-jarige man uit Malta is door de rechtbank in Almelo vrijgesproken van het doen van een valse bommelding. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van vier maanden en een boete van 20.000 euro geƫist.

Eind vorig jaar was de man met zijn vriendin op vakantie in Nederland. Toen het stel ruzie kreeg, stapte de vrouw op de trein van Amsterdam naar Berlijn. De man, onder invloed van drugs, wilde haar tegenhouden. Hij belde naar de NS met de mededeling dat er in de trein een geradicaliseerde vrouw zat die een aanval op Europa plande.

De internationale trein werd bij Oldenzaal stilgezet, ontruimd en doorzocht. Er werd niets aangetroffen.

Bom of ontploffing

Volgens de rechtbank is er geen valse bommelding gedaan omdat de man het niet heeft gehad over een bom of ontploffing. Ook was er van bedreiging geen sprake omdat de medewerker van de NS die het telefoontje aannam, niet persoonlijk is bedreigd.

Bovendien, aldus de rechtbank, dachten de passagiers van de trein dat het ging om een sein- en wisselstoring. Dat het om een valse melding ging werd pas later bekend.