Facebooks (bekritiseerde) interne verwijderregels nu openbaar

Het zal Facebook waarschijnlijk nog lang worden nagedragen: het verwijderen van de foto van het zogenoemde 'napalmmeisje'. Reden: ze was naakt. Uren later, na veel kritiek, besloot het platform de foto terug te plaatsen. De oorspronkelijke keuze was gemaakt door een moderator, die handelt op basis van de regels van het platform. En die, voorheen interne, regels heeft het platform nu openbaar gemaakt.

Het gaat om een 25 pagina's tellend document. Hiermee wil Facebook transparantie bieden. Al jaren zijn op het platform de zogeheten gemeenschapsrichtlijnen te vinden, maar die zijn vrij summier. Het was dus niet duidelijk op basis van welke regels moderatoren nu precies actie ondernamen. Het leidde ertoe dat Facebook ervan werd beschuldigd te vaag te zijn over de keuzes die het maakt.

De publicatie van de regels betekent geen inhoudelijke beleidsverandering. Facebook gaat dus niet opeens anders met bepaalde foto's of video's om. De keuze past wel in de trend dat het bedrijf transparanter wil overkomen. Het sociale netwerk ligt al geruime tijd onder een vergrootglas bij zo'n beetje elke beslissing die het neemt.

Verkeerde beslissing?

Naast het openbaar maken van alle regels, past Facebook ook de mogelijkheden aan om tegen de keuzes in beroep te gaan. Op het moment dat Facebook een foto of video van jou verwijdert op grond van naaktheid, seksuele activiteit, haatzaaien of schokkend geweld dan krijg je de mogelijkheid om daartegen in beroep te gaan. Dit proces is nu alleen beschikbaar voor verwijderde profielen, pagina's of groepen.

Facebook zegt dat de gebruiker in kwestie een melding krijgt en dat daarbij de optie wordt aangeboden om aan te geven dat je een second opinion wil. Het team van Facebook gaat vervolgens, "meestal binnen 24 uur", er opnieuw naar kijken. Het bedrijf zegt dat als er een fout is gemaakt, gebruikers daar opnieuw melding van krijgen en de foto en/of video zal worden teruggeplaatst.

Het team dat besluit of iets moet blijven of wordt verwijderd, is wereldwijd actief. Afgelopen zaterdag bleek uit een artikel van de Volkskrant dat dit onder meer in Berlijn gebeurt. In dat team zitten ook Nederlanders. Een man die door de krant Erik wordt genoemd vertelt hoe heftig het werk is. Door de vaak verschrikkelijke beelden die hij te zien krijgt is hij naar eigen zeggen verslaafd geraakt aan verdovende middelen en zit hij in therapie.