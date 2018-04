Familie verdubbelt beloning voor tip moord Blerick

De familie van de vermoorde Kemal Zengin uit Blerick heeft het tipgeld in de zaak verdubbeld naar 40.000 euro. Gisteren maakte het Openbaar Ministerie al bekend 20.000 euro uit te loven voor de gouden tip.

Kemal Zengin (44) werd op 22 augustus voor zijn woning geliquideerd in het Venlose stadsdeel Blerick. Justitie heeft nog geen verdachte opgepakt. Het slachtoffer was een bekende van de politie en had contacten in het criminele milieu. Waarom de man werd vermoord, is nog altijd niet duidelijk.

"De familie vindt het belangrijk om het bedrag te verhogen, omdat het mensen over de streep kan trekken. Wij denken dat er mensen zijn die meer weten over de moord en hopen dat een extra beloning voor een doorbraak zorgt", zegt de broer van Zengin.

Reconstructie

Inmiddels weet de politie dat bij de liquidatie een Volkswagen Caddy is gebruikt, die tussen 8 en 10 juli is gestolen in Zoetermeer. Die auto werd in de nacht na de moord uitgebrand achtergelaten in Amersfoort.

Vanavond zendt Opsporing Verzocht een reconstructie uit. In het programma worden bewakingsbeelden getoond en stelt het onderzoeksteam vragen aan kijkers, in de hoop de zaak te kunnen oplossen.

Stille tocht

Een paar weken na de dood van Zengin werd de 22-jarige Ömer Köksal doodgeschoten in Blerick. Er ontstond grote onrust in de wijk, omdat het de derde schietpartij was in een paar maanden tijd. Vorige maand liepen ruim 300 mensen mee in een stille tocht om Zengin en Köksal te herdenken.