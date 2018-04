Zeven Nederlanders vast in Praag voor mishandelen ober

De ober heeft volgens Tsjechische media verschillende vuistslagen tegen zijn hoofd gekregen. Daarna ging de groep mannen ervandoor. De ober moest in het ziekenhuis worden geopereerd aan zijn verwondingen.

De politie zette een grote zoekactie op touw en riep vooral hotels op om na te gaan of de mannen daar logeerden. Die zoektocht leverde niets op. Gisteravond werden de mannen gespot op het vliegveld, waarna de politie werd gewaarschuwd en ze werden gearresteerd.

Boksers

Tsjechische media sluiten niet uit dat het boksers of kickboksers zijn. Ze waren een lang weekend in Praag.

De politie onderzoekt ook of er een verband is met een incident in een bar een dag eerder. Er werd een vrouw lastiggevallen waarna er een gevecht ontstond.

Volgens de Tsjechische nieuwssite Novinky worden de mannen onder meer verdacht van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Daar staat maximaal tien jaar cel op.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de aanhouding van de zeven mannen. Volgens een woordvoerder willen ze geen consulaire bijstand.