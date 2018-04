NAM legt zich neer bij uitspraak waardevermindering huizen

De NAM gaat de waardevermindering van huizen in het aardbevingsgebied direct vergoeden. Het bedrijf legt zich neer bij een uitspraak van het gerechtshof afgelopen januari.

Eigenlijk wilde de NAM de schadevergoeding pas betalen bij de verkoop van een woning, omdat dan pas duidelijk zou zijn hoe groot de waardedaling is. Maar het hof zei in januari dat het ook mogelijk is een schatting te maken van de waardevermindering zonder dat de woning wordt verkocht. De NAM kon nog in cassatie gaan tegen het arrest, maar heeft dus besloten dat niet te doen.

NAM-directeur Gerald Schotman zegt in een persbericht: "NAM vergoedt alle schade die het gevolg is van aardbevingen; dat geldt ook voor waardedaling. De minister heeft aangegeven dat waardedaling onderdeel wordt van het publieke schadefonds. NAM ondersteunt dit initiatief omdat dit tegemoetkomt aan een brede wens van de Groningers en andere betrokkenen om NAM uit het systeem van schadevergoeding te halen."

Compensatie

Hoelang de Groningers nog moeten wachten op hun geld is niet helemaal duidelijk. De NAM zegt met betrokken partijen en het ministerie te willen onderzoeken hoe snel er een compensatieregeling kan komen.

Er staat in de kwestie veel geld op het spel. RTV Noord schrijft dat zo'n 100.000 woningen samen ongeveer een miljard euro minder waard zijn geworden.