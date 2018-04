GroenLinks en ChristenUnie willen zwaardere straffen 'hatecrimes'

Regeringspartij ChristenUnie en oppositiepartij GroenLinks willen dat misdrijven tegen een hele groep mensen een derde tot de helft zwaarder worden bestraft. Aanleiding is het inslaan van de ruiten van een Joods restaurant in december in Amsterdam.

De twee partijen roepen minister Grapperhaus op om een 'hatecrime'-artikel op te nemen in het Wetboek voor Strafrecht. Doet hij dat niet, dan komen ze zelf met een wetsvoorstel. Ze vinden het niet goed dat de dader van het incident in Amsterdam, een man met een Palestijnse sjaal, een straf voor vandalisme lijkt te krijgen.

Op vandalisme staat nu een celstraf van maximaal vier jaar of een boete van maximaal 82.000 euro. Op mishandeling, ook van een homostel dat hand in hand over straat gaat, staat nu maximaal drie jaar.

ChristenUnie-leider Segers zegt: "Een aanval op een Jood, ex-moslim, moslim, homo, christen of wie dan ook vanwege wat diegene is of gelooft, is uiteindelijk een aanval op de vrijheid om van elkaar te mogen verschillen. Op onze rechtsstaat dus."