Levendige handel in moertjes van Python-achtbaan op Marktplaats

Op Marktplaats is een levendige handel ontstaan in moertjes van de oude Python-achtbaan in de Efteling. De attractie werd de afgelopen maanden afgebroken en daarna opnieuw opgebouwd.

Eind vorige maand verkocht de Efteling 500 moertjes voor 30 euro per stuk. Er stonden lange rijen voor het kraampje in het pretpark dat de souvenirs verkocht, schrijft Omroep Brabant.

Op Marktplaats worden de moertjes nu soms voor wel 300 euro te koop aangeboden. Op elk exemplaar staat een nummer. Sommige mensen willen moertjes met een specifiek getal. Iemand schrijft op zoek te zijn naar nummer 456, omdat hij en zijn vrouw op 4 mei 2006 zijn getrouwd en elkaar hebben ontmoet bij de Python.

De Python is verbouwd omdat hij na bijna 37 jaar aan vervanging toe was. De attractie moest een paar maanden dicht en werd eind vorige maand in vernieuwde vorm heropend.