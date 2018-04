Vraag naar personeel stuwt resultaten van uitzendbedrijf Randstad

De vraag naar personeel houdt maar aan en daar profiteert Randstad van. Het uitzendconcern zag de omzet in het eerste kwartaal stijgen met ruim 7 procent naar 5,7 miljard euro. De nettowinst nam toe met 9 procent naar 127 miljoen euro.

De doorgroeiende economie en krappe arbeidsmarkt leiden tot vraag naar mensen. De krapte maakt het wel moeilijker om geschikt personeel te vinden. Daardoor ligt de prijs van werknemers hoger en verdient Randstad dus meer aan hen.

Geen mensen

In alle markten waar het actief is boekte het bedrijf omzetgroei. Op de Europese markten groeide het uitzendwerk met 9 procent, in Japan en Australië met 11 procent. Alleen in de Verenigde Staten bleef de toename steken op 1 procent. De Noord-Amerikaanse markt is goed voor bijna een vijfde van de omzet van Randstad.

"De economische signalen zijn daar best oké, maar op de arbeidsmarkt zie je dat minder terug", zegt Randstad-topman Jacques van den Broek. "Dat komt deels door schaarste, waar Nederland ook steeds meer naartoe gaat. Als je niet aan mensen kunt komen, kun je niet groeien."

Spiegel

In Nederland trekt de markt verder aan en steeg de omzet met 5 procent. Dat is een sterkere groei dan de 3 procent die in het laatste kwartaal van vorig jaar geboekt werd. Nederland tekent voor 15 procent van de omzet van het uitzendconcern.