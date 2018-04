Nabestaanden Prince klagen ziekenhuis en apothekers aan

De zes nabestaanden van Prince klagen een kliniek in de staat Illinois en verschillende apothekers aan, omdat ze zijn dood in april 2016 zouden hebben kunnen voorkomen. Als een arts en de apothekers de juiste diagnose hadden gesteld en hem de juiste behandeling hadden gegeven, was Prince niet aan een overdosis pijnstillers overleden, zeggen de nabestaanden.

De Amerikaanse artiest is volgens de officiële lezing overleden door een hoge dosis fentanyl, een pijnstiller met een morfine-achtig effect, maar veel sterker. Het middel wordt bijvoorbeeld gebruikt bij patiënten die een zware operatie hebben ondergaan en is net zo verslavend als heroïne.

Waarschijnlijk was Prince zich er niet van bewust dat hij fentanyl had gebruikt. De pillen die hij slikte zagen eruit als de generieke variant van een andere pijnstiller, vicodine. Nadat hij een concert had gegeven in Atlanta, werd hij in het vliegtuig naar huis onwel, waarop een tussenlanding werd gemaakt in Illinois.

Daar weigerde Prince in een kliniek een medisch onderzoek, maar hij liet wel zien welke medicijnen hij gebruikte. De apotheker van het ziekenhuis zag die aan voor vicodine, en hij gaf ze terug aan Prince.

Verslavingen

Vorige week werd bekend dat er niemand wordt vervolgd voor de dood van Prince, omdat het niet is gelukt de herkomst te achterhalen van de pillen die hem fataal werden. De arts die een week voor zijn dood illegaal recepten aan Prince voorschreef heeft een schikking getroffen met justitie van zo'n 24.000 euro. Hij zette de recepten op naam van de lijfwacht van Prince.

Prince, die 57 was toen hij overleed, gebruikte veel verschillende pijnstillers: de politie vond na zijn dood allerlei opiaten in zijn huis in Minneapolis. De dag na zijn overlijden stond een afspraak gepland met een arts uit Californië die gespecialiseerd was in het bestrijden van verslavingen.