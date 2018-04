Kort geding om 'maatschappij ontwrichtende' staking in streekvervoer

De werkgevers in het openbaar vervoer spannen een kort geding aan om een grote staking begin volgende week in het streekvervoer te voorkomen. De vakbonden FNV en CNV willen met de 48-uursstaking op maandag en dinsdag druk zetten op de cao-onderhandelingen. Er dreigen nauwelijks streekbussen en regionale treinen te rijden.

Fred Kagie, voorzitter van werkgeversorganisatie VWOV, wil met het kort geding vooral tijd winnen. "We hebben na lang onderhandelen op 15 januari een overeenkomst gesloten. Pas 2,5 maand later hoorden we dat het bod is afgewezen. Op 16 april kwamen ze met nogal ingrijpende wijzigingen en met het ultimatum dat afgelopen nacht verstreek."

Efteling

"Zij hebben er zelf maanden over gedaan en gunnen ons nauwelijks de tijd om naar de nieuwe voorstellen te kijken", zegt Kagie, die onder meer streekvervoerders als Arriva, Connexxion en Keolis vertegenwoordigt. Hij vindt de keuze voor 30 april en 1 mei, in een groot deel van het land aan het begin van de drukke meivakantie, niet in balans. "Denk aan de lijnen naar Schiphol, naar de Efteling en de Keukenhof die dan niet rijden."

Het kort geding moet de "maatschappelijk ontwrichtende staking" voorkomen. "We willen graag praten, maar wat we vooral willen is een beetje tijd om ons daarop goed te kunnen voorbereiden. Een beetje zorgvuldigheid."

Plaspauze

Wilfred Jonkhout van vakbond FNV bestrijdt dat de werkgevers te weinig tijd hebben gehad om het nieuwe voorstel te bestuderen. "Het wijkt nauwelijks af van het eerdere voorstel waarover we al maanden onderhandelen. Het enige dat onze achterban vraagt, is dat de voorstellen concreet worden gemaakt. Bijvoorbeeld dat wordt vastgelegd hoeveel minuten een plaspauze of herstelmoment duurt."

De eerste twee dagen van de meivakantie zijn volgens Jonkhout juist een goed moment voor de staking. "Omdat minder mensen dan aan het werk zijn, hebben minder mensen er last van. Later kan niet, omdat de examens dan beginnen."

Onder FNV-leden is er een actiebereidheid van 99 procent, zegt Jonkhout. Hij gaat er dan ook van uit dat het streekbusvervoer helemaal platligt. Ook de regionale treinen, oftewel de lijnen die niet worden uitgevoerd door de NS, zullen dit keer meedoen aan de staking omdat er ook daar een cao-conflict is.

Volgens Jonkhout wordt er niet alleen gestaakt voor de chauffeurs, maar ook voor de reizigers. "Hoge werkdruk leidt tot onveilige situaties, zoals te hard rijden en pauzes overslaan. Dat moet anders."

Maanden onderhandeld

Ook Hanane Chikhi, onderhandelaar namens CNV Vakmensen, vindt niet dat de werkgevers te weinig tijd hebben gehad om het voorstel te bestuderen. "We onderhandelen al sinds oktober vorig jaar en in maart hebben we gezegd dat onze leden het resultaat niet voldoende vinden. De werkgevers zijn niet gekomen met een verbetervoorstel."

Die pijn zit met name in de werkdruk en in de beloning. "Het gaat om afspraken over de sanitaire stop, maar de werkdruk is al jaren een probleem."

Volgens Chikhi is voor de staking juist bewust gekozen voor de meivakantie. "Net als bij de staking op 4 januari; die viel ook in de vakantie. Op die manier belasten we er zo min mogelijk forensen en studenten mee."