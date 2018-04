Karaokebar Zuidoost-China in brand gestoken, 18 doden

Bij een brand in een karaokebar in de stad Qingyuan in het zuidoosten van China zijn achttien mensen om het leven gekomen. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken door een man die even ervoor een hooglopende ruzie had gehad met bezoekers van de bar.

De 32-jarige verdachte had de enige uitgang geblokkeerd met een motorfiets. Hij is opgepakt, meldt het Chinese staatspersbureau, dat op Twitter beelden van een arrestatie laat zien. De politie had een beloning van ruim 25.000 euro op zijn hoofd gezet.