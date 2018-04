Mega-operatie Ziggo van start, eerste mensen afgesloten van analoog signaal

Hoeveel mensen in Capelle aan den IJssel niet op tijd zijn overgestapt, is niet bekend. Ziggo houdt rekening met honderden telefoontjes vandaag van klanten die geen tv meer kunnen kijken

Actiegroep

In 2010 stopte kabelaar Caiway al met het analoge signaal. De protestgroep Pro-Analoog probeerde dat tevergeefs tegen te houden. Nu komt de groep niet in verzet tegen het voornemen van Ziggo. De tijd is rijp om van analoog afscheid te nemen, zei actievoerder Irene Voogts eerder tegen het AD.

De PvdA in Capelle aan den IJssel heeft wel zorgen geuit over de operatie. De partij vreest dat ouderen een nieuwe televisie moeten kopen, omdat sommige oude breedbeeld-televisies niet geschikt zijn voor het digitale signaal. De partij heeft de wethouder gevraagd om mensen met onvoldoende geld tegemoet te komen bij de aankoop van een platte tv.