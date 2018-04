Kim Jong-un bezoekt Chinese overlevenden busongeluk

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een bezoek gebracht aan overlevenden van het busongeluk in de provincie Hwanghae, ten zuiden van de hoofdstad Pyongyang. Kim sprak daar onder anderen met de Chinese ambassadeur Li Jinjun.

Afgelopen weekend kwamen 36 mensen om het leven toen de touringcar waarin zij zaten van een brug reed. De slachtoffers zijn voornamelijk Chinezen en vier Noord-Koreaanse werknemers. Twee Chinezen die het ongeluk hebben overleefd verblijven nog in het ziekenhuis. Over de toedracht van het ongeluk is nog weinig bekendgemaakt.

Noord-Korea is een populaire bestemming voor toeristen uit China. China en Noord-Korea zijn sinds de Koude Oorlog bondgenoten en delen ook een grenszone.

China heeft na het ongeluk een medisch team naar Noord-Korea gestuurd om de autoriteiten te helpen bij de reddingsacties en de berging van de lichamen.