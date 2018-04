Door storingen geteisterde Nieuwe Botlekbrug wordt aangepakt

Een kleine drie jaar is de Nieuwe Botlekbrug in Rotterdam nu open en in die tijd waren er 117 storingen. Om de brug over de Oude Maas wat 'robuuster' te maken, worden de komende tijd onder meer 64 omloopwielen inclusief lagers vervangen.

Vandaag werd begonnen met de klus. Het dak van een van de oostelijke pilaren is opengemaakt en vervolgens zijn één voor één de omloopwielen eruit gehaald. Ze worden vervangen door een groter exemplaar. Die zijn volgens Rijkswaterstaat beter in staat om belasting op te vangen.

"In technisch opzicht is dit interessant en nooit eerder vertoond", zegt aannemer Van Herwijnen tegen RTV Rijnmond. "Maar liever hadden we gehad dat het niet nodig was."

Serieuze stap in de goede richting

Met de vele storingen brengt de nieuwe brug nog niet wat werd verwacht, erkent Rijkswaterstaat. En ook deze nieuwe operatie zal niet alle problemen verhelpen, zegt de aannemer. "Er zijn ook andere onderdelen aan de brug die opspelen zo nu en dan. Dus het zal niet zo zijn dat de brug vanaf de komende weken helemaal storingsvrij is."

Het onderhoud is wel een stap in de goede richting, verwacht Rijkswaterstaat. In combinatie met andere maatregelen, zoals aanpassingen aan de slagbomen, moet het aantal storingen flink teruggebracht worden.

Grootste hinder in juli en augustus

De Nieuwe Botletkbrug zal de komende maanden geregeld dicht gaan vanwege het onderhoud. Rijkswaterstaat verwacht de grootste hinder in juli en augustus. Verkeer over weg en water zal dan een andere route moeten kiezen. Een overzicht van de sluitingen is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.