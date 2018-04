'Gouden hart' van Anna van Bretagne terecht

De Franse politie heeft het gouden kistje met het hart van koningin Anna van Bretagne (1477-1514) teruggevonden. Het werd in de nacht van 13 op 14 april met andere voorwerpen gestolen uit een museum in Nantes.

In het onderzoek zijn zaterdag twee verdachten aangehouden, twee mannen van 22 en 23 jaar oud. Zij leidden de politie later die dag naar een plaatsje in de buurt van Saint-Nazaire, waar ze het kistje en andere vermiste voorwerpen hadden begraven.

Anna wist dat zij als vrouw van koning Lodewijk XII begraven zou worden in Parijs, maar wilde dat haar hart in een familiegraf in Bretagne werd bijgezet. Kort voor haar dood liet zij daarom een gouden kistje maken, waarin haar hart kon worden vervoerd en bewaard.

Het kistje stond al 130 jaar in een museum in Nantes, de hoofdstad van de voormalige Franse provincie Bretagne.