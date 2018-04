Danny kan vanuit de gevangenis zijn dochter voorlezen voor het slapen

In Veenhuizen telt de vadervleugel inmiddels vijf mannen. Een van hen is Danny. Zijn dochter mag één keer per week met haar vader skypen. "Dan kan ze mijn celletje zien", zegt Danny tegen RTV Drenthe. "Daar had ze toch wel wat beelden bij en vragen over. Dus die kan ik nu wegnemen."

Ook komt zijn dochter hem twee keer in de maand opzoeken in de gevangenis. Afspreken tijdens de normale bezoekuren doen ze niet meer. "Dat was te eng", zegt Danny. "Daar zitten mensen met handboeien en mocht ze papa niet aanraken. Heel anders gaat het tijdens de speciale ouder-kinddagen in de familiekamer. Dan kan m'n dochter me gewoon knuffelen."