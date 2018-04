Busje rijdt in op voetgangers Toronto

In de Canadese stad Toronto is een busje ingereden op voetgangers. Volgens de politie zijn er zeker acht mensen geraakt. Hoe zij eraan toe zijn en wat de oorzaak is van de aanrijding, is niet bekend. De bestuurder is opgepakt.

De aanrijding was rond 13.30 uur plaatselijke tijd bij een groot kruispunt in het noorden van Toronto. Ooggetuigen zeggen dat het busje met hoge snelheid over de stoep reed en meerdere mensen levenloos bleven liggen.

Mogelijk vuurwapen

De bestuurder van het witte busje reed na de aanrijding weg, maar werd korte tijd later opgepakt.

Op beelden die op sociale media zijn gezet, is te zien hoe de man een voorwerp dat op een vuurwapen lijkt op een politieagent richt. De agent dreigt de man neer te schieten, waarop de verdachte het voorwerp laat vallen. De politie heeft nog niets bekendgemaakt over zijn identiteit.

In een eerste reactie betuigt de Canadese premier Trudeau zijn medeleven aan de slachtoffers.