Vandaag een koninklijke baby, in mei een huwelijk: 'Een krankzinnige maand'

Van de populariteit van de koninklijke familie profiteren ook de bookmakers, de wedkantoren. Tienduizenden Britten hebben de afgelopen weken geld ingezet op het geslacht of de naam van de nieuwe koninklijke baby. "Er was vanochtend nog een vrouw die 2500 pond had gewed op het feit dat het een meisje zou worden", zegt Alex Apati van Ladbrokes. "Die zal een wat minder leuke dag hebben, vermoed ik."

Omdat de naam van de nieuwe prins pas over enkele dagen bekend wordt, kan daar nog op gewed worden. "Arthur, James en Albert zijn de favorieten. Arthur steekt er zelfs met kop en schouders bovenuit."

Vijfde in de lijn

Dat de bookmakers vaak goed zitten, bleek wel bij de vorige royal baby's. "Bij het eerste kind van William en Kate was de naam George torenhoge favoriet, dat werd het ook. Bij de tweede durfden we te voorspellen dat het een meisje zou worden en dat ze Charlotte of Alice zou gaan heten. Het werd Charlotte. Dus we zitten meestal heel dichtbij."

En daarmee is speculatie over de naam van de nieuwe koninklijke baby bij veel Britse media een prominenter nieuwsbericht dan het politieke nieuws uit Westminster. Ook al is de nieuwe prins pas de vijfde in de lijn van troonopvolging, de rest is vandaag even wat minder belangrijk in Groot-Brittannië.